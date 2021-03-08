玉山金控2月獲利13.3億元 前兩月每股盈餘0.26元 17:092021/03/08 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2021年2月自結盈餘，單月稅後盈餘13.3億元，累計前2月稅後盈餘32.3億元，較去年同期減少0.8％，EPS為0.26元。主要子公司玉山銀行累計前2月稅後盈餘28.7億元，較去年同期減少14.4％，玉山證券累積稅後盈餘成長269.3％。2021年玉山將深化跨境整合、進行數位轉型及強化風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。 後疫情烘焙商機俏 德麥前2月合併營收年增逾36％ 彰化銀行 2月稅前盈餘6.65億元 (工商 ) #稅後盈餘 #玉山金控 #累計前 #較去年同期 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江興鍛壓2月營收2億元 創同期新高 11:302021/03/08 財經 麗清2月營收5.03億元 創同期新高 16:522021/03/08 財經 《鋼鐵股》前2月稅前每股賺0.78元 豐興殖利率約5％ 13:422021/03/08 財經 亞昕去年每股稅後盈餘1.76元 股利大方配發2元現金 17:312021/03/08 財經 勤凱2月營收1.4億元 續創歷史新高 14:332021/03/08 財經 緯軟2月營收年增25.3％ 寫同期新高 18:012021/03/08 財經 雙利多 力旺2月營收創同期新高 04:102021/03/08 證券．權證 《電子零件》外資持股6成 致伸前2月營收年增逾4成 10:522021/03/08 財經 技嘉三大產品線齊揚 2月營收站同期新高 17:312021/03/08 財經 鈊象 2月稅前淨利達4.28億 18:402021/03/08 財經 智易2月營收寫歷年同期新高 18:022021/03/08 財經 財經熱門新聞 股市暴跌元兇另有其人？ 美債一夕轉空頭 獵殺規模飆1.3兆 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 5檔翻身股 銅板變金幣 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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