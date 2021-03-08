玉山金控公布2021年2月自結盈餘，單月稅後盈餘13.3億元，累計前2月稅後盈餘32.3億元，較去年同期減少0.8％，EPS為0.26元。主要子公司玉山銀行累計前2月稅後盈餘28.7億元，較去年同期減少14.4％，玉山證券累積稅後盈餘成長269.3％。2021年玉山將深化跨境整合、進行數位轉型及強化風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。

(工商 )