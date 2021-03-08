警方意外救援可愛小貓。（柯宗緯翻攝）

警方意外救援可愛小貓。（柯宗緯翻攝）

家住高雄前鎮區一名獨居老婦向警方表示，在自家庭院聽到有物品掉落的聲音，以為遭到小偷闖入。警方到場查看，發現原來是一隻幼小的流浪貓，因生病闖入休養，員警隨即通報動物緊急救援小組前來協助處理，成功救援可愛貓主子。

前鎮警分局復興所日前晚間，接獲民眾報案稱其家裡遭人闖入，巡佐劉信福、警員翁佳妘隨即到場了解，老婦表示在自家庭院聽到有物品掉落的聲音，以為是小偷跑進屋內，隨即向警方報案。警方到場察看發現原來是一隻幼小的流浪貓闖入，虛驚一場。

員警仔細查看，小貓外表雖無明顯外傷，但疑似生病看起來非常虛弱。老婦深怕小貓的安危，急得都哭了出來，拜託兩位員警一定要救救這隻小貓。員警隨即通報動保處及動物緊急救援小組前來協助處理。不到5分鐘，救援隊就到了現場，順利完成救援。

陳姓老婦表示，年紀越大，越害怕身邊人事物的離去，所以當下真的很無奈。因自己獨居一人也沒人可以幫忙，只好求助警方。幸好員警如此熱心伸出援手，快速抵達現場實施救援任務，讓她得以放下心中的大石頭，真為實質的人民保母。

前鎮警分局分局長郭俊廷呼籲，民眾在家時，如聽聞異常聲響，請立即播打110專線，由波麗士來幫忙確認有無宵小侵入，也可以諮詢警方預防住宅竊盜之作法。此外，若發現受傷或受困之犬、貓或其他動物，可撥打市府24小時服務專線1999，由專人轉報查處。

(中時 )