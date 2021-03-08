國民黨不分區立委陳以信上周五質詢行政院長蘇貞昌時，為感謝第一線防疫人員辛勞，獻花給蘇揆跟衛福部長陳時中「代表」接受，遭國民黨前副祕書長蔡正元及不少藍營支持者砲轟，要他請辭不分區立委。陳以信說，他已向考紀會自請處分，也放棄爭取立院本會期國防外交委員會召委，除了向黨、支持者致歉，今後也會以更嚴厲的態度監督蔡政府，不會讓支持者失望。

陳以信對請辭不分區並未鬆口。由於國民黨本屆不分區當選13席，陳以信是排名第10名，一旦陳請辭不分區，遞補的第14名恰是前主席吳敦義，格外敏感；若吳放棄遞補，第15名是黨副祕書長、台南市議員謝龍介。因此陳以信最後是否請辭不分區，也成為黨內討論的話題。

陳以信原本已擔任立院兩個會期的國防外交委員會委員長，本會期轉而爭取召委，卻因「獻花蘇揆」風波，在上午黨團大會遭砲轟，被認為不宜爭取召委，陳以信也主動放棄，最後召委由廖婉汝擔任，委員長則由溫玉霞接任。

對於是否請辭不分區立委，陳以信說，其實他向來嚴厲監督民進黨政府，尤其質詢時痛罵蘇貞昌不曾少過，上會期質詢三次痛罵三次，從來不客氣。這次的確是他失慮而招致誤解，除了一再致歉，也自請處分、放棄召委，今後會以更加嚴厲的態度，繼續監督民進黨政府。目前他也沒注意到國民黨不分區立委若須遞補，是由誰遞補。

目前黨內對陳以信是否該請辭不分區、如何彌補過錯？有不同看法。也有人捉狹打趣說，陳以信若要彌補這次「獻花」的失誤，或許可考慮下次質詢時「獻果」、「獻酒」，作足公祭那套流程，看能否讓不滿的支持者消氣。

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(中時 )