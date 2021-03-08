民主黨積極對美國4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet以及臉書展開反壟斷行動，美國眾議院司法委員會反壟斷小組主席、美國明尼蘇達州民主黨參議員Amy Klobuchar更在上月進一步提出草案，針對如何進行反壟斷提出新見解。拜登政府最新人事規劃，台裔哥倫比亞大學教授吳修銘(Tim Wu)將加入白宮國家經濟委員會，不僅恐讓科技巨頭這10年來大好發展如同當年微軟也被反壟斷盯上後告終，處境更加雪上加霜。

白宮宣布，吳修銘將出任白宮國家經濟委員會，擔任白宮的科技與競爭政策特別助理。吳修銘為反壟斷、版權與電信法專家，並對於科技巨頭抱持鷹派立場。吳修銘曾任美國聯邦貿易委員會（FTC）高階顧問，目前為哥倫比亞大學法學教授，父親為早期台獨運動人士吳明達，曾任台獨聯盟主席，名列老蔣時代黑名單。

吳修銘也是首位提出「網路中立性」（Network neutrality）的學者，甚至在其出版作品《巨頭的詛咒》強調，「通往法西斯主義與獨裁政權的道路上，鋪滿了未能滿足一般大眾需求的經濟政策」，主張企業不能因為利益打壓其他廠商，或是審查網路內容，以免資訊貧富問題擴大，主張保障言論自由，遏止不公平競爭，以及產業創新。然而，這也代表以後科技巨頭想要收購新創企業加強自身競爭能力的舉動將被視為壟斷行為機率大增，知名科技分析師湯普森（Ben Thompson）去年還為此與吳修銘在網路論戰。

無論如何，美國科技巨頭壟斷的疑慮已經遭到各國質疑，最新消息指出，美國音樂串流平台Spotify控告蘋果壟斷行為，指稱蘋果稅將打壓該公司生存，並支持蘋果的Apple Music更好發展。

至於美國反壟斷小組在2019年7月對這些公司進行調查，最後在2020年9月提出這份近450頁反壟斷調查報告，這也是民主共和兩黨罕見有一致重視的議題。目前針對反壟斷行動，Amy Klobuchar在上月提出一份全新的《競爭與反壟斷法實施改革法》（Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act）提案，要求美國國會對這些科技巨頭執行更強烈的反壟斷監管行動，若該法案通過，已經面臨訴訟程序的Alphabet與臉書等科技巨頭想要收購另外一家公司，處境會更加惡劣。

這些科技巨頭在去年美國總統大選都站在拜登所代表的民主黨陣營，主要是川普政府時期對於反對全球化，將導致這些公司在海外、尤其是大陸市場的經濟利益受損。然而，市場預估拜登政府選後將加強對大型科技公司主導市場的狀況監管，甚至是以企業稅對付這些擁有龐大獲利，卻以各種手段規避繳稅的科技公司。

(中時新聞網)