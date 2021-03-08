歷經十年前置準備工作的航空城計劃，進入實質施工階段，8日舉行招標說明會，第一期面積1,756公頃，全案分十標、總經費576億元，預計6月決標，因應營建工料漲價及缺工問題，將原先設定總經費470億元增加至576億元，並專案報政院核准外勞上限由20％提高至40％。

航空城計劃無論面積、預算金額，均為近年僅見的大型區段徵收公共工程標案，8日工程招標說明會吸引包括中工、大陸、工信、達欣、新亞等大型營造廠，以及中興、亞新、台灣世曦等工程顧問公司，合計近60家廠商到場。

桃園市航空城工程處表示，「桃園航空城」涵蓋交通部負責的機場園區內第三航廈及第三跑道，由桃園市府負責執行公共工程則廣達2,302公頃，將分為兩期進行，首先推動第一期1,756公頃工程、總工程經費約576億，在地理區位劃分為十標，每標經費均約在50多億元，每家投標廠商最多能取得二標。

在時間軸上分為二階段進行開發，第一階段工程首要考量妥善安置既有居民生活，已擬定先建後遷政策原則，劃分出優先開發區約368公頃先進行施作，預計優先開發區自2021～2023年施工，非優先開發區自2024～2027年施工。

桃園市航空城工程處表示，第一期工程內容包括鋪設道路197公里、埋設共同管道350公里、新建橋梁15座及新建公園30座、約108公頃，桃園航空城將以綠色低碳、永續智慧、生態保育、韌性城市等四大目標發展。

桃園航空在區段徵收階段，有96％地主選擇申請領取抵價地，其餘4％則因土地面積零碎或共有持分而無法配地，顯示地主對於桃園航空城計畫深具信心，參與配地者預計今年5、6月間完成移轉；先行開發368公頃優先區，涵蓋台15線改線案、清大桃園附設醫院、產專區及安置街廓的土地，目前約有85％地主完成優先區地上物協議價購。

(工商 )