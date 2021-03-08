搶攻春日餐飲療癒商機，肯德基自3/9日至4月12日推出期間限定「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，標榜選用台灣在地小農的新鮮萊姆汁融入清爽塔塔醬，淋在酥脆多汁的經典咔啦雞腿排上，咬下會散發淡淡萊姆香，漢堡中除了可品嚐雙色高麗菜絲的爽脆口感，更有微酸微甜的新鮮蕃茄提味。新店光明、楊梅中山、台中大雅與屏東自由4家門市，販售期間為3月30日起至4月12日止。

萊姆含有豐富的維他命Ｃ和礦物質，除了幫助養顏美容，更適合作為烹飪食材，肯德基「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」中的塔塔醬使用新鮮洋蔥丁及奧勒岡等七種義式香料拌入香滑美乃滋，並選用台灣在地小農的新鮮萊姆汁入醬，透過萊姆汁取代傳統酸黃瓜，大幅提升醬料整體的清爽度，多層次的萊姆香氣，讓經典咔啦雞腿堡化身清新爽口、酥脆解膩的「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」新風味。肯德基攜手超人氣戀愛手遊《戀與製作人》，3月9日起凡購買萊姆塔塔咔啦雞腿堡指定套餐，即可獲得限量《戀與製作人》虛寶卡。購買XL套餐贈送1張、雙人餐贈送2張、歡聚同樂餐贈送4張。

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