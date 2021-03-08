台灣生物產業發展協會主辦一年一度的『傑出生技產業獎』，自即日起至4月20日止受理報名，獎項分為三大類：「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「年度產業創新獎」，歡迎國內生技公司及學研機構踴躍申請，也歡迎各界大力推薦傑出對象參選。

台灣生物產業發展協會吳忠勳理事長表示，2020年全球爆發COVID-19疫情，國內生醫產學研各界也以最快速度集結防疫抗疫，全力投入檢測、藥物、疫苗之研發，在疫情催生下，台灣生技產業不僅展現充分實力，亦創造出全新格局。在邁向後疫情時代的關鍵時刻，協會將持續協助產業在國際化、政策推動、及人才訓練等，推動產業的蓬勃發展，並期藉由獎項評選及公開表揚，挖掘出績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術，以促進我國生技及製藥產業之發展。

台灣生物產業發展協會獎章委員會召集人－臺北醫學大學張文昌董事長指出，傑出生技產業獎希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，獎項評選作業嚴謹，將分為初審、簡報審查、複審及決審等階段，並召集國內產官學研專家成立評審團，依個別獎項之獎勵重點進行書面及現場評審。獲獎廠商將可於今年七月生物產業協會與全球BIO生技協會合作舉辦之「亞洲生技大會」（BIO Asia–Taiwan 2021）上，由政府首長頒獎，公開表揚；並可藉由此次國際展會平台，分享成功經驗、創新技術等，增加企業曝光度。

(時報資訊)