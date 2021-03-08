光學鏡頭廠—玉晶光(3406)2月合併營收6億1777萬元，較上月減少45.23%，年減10.9%，玉晶光表示，今年2月是營運低點，3月會比2月好，目前新機種認證都依照時程，待新機上市後，營運將漸入佳境。

受到農曆年長假工作天數較少影響，玉晶光2月合併營收為6億1777萬元，月減45.23%，年減10.9%，累計前2月合併營收為17億4580萬4000元，較去年同期增加4.24%。

玉晶光表示，2月是今年低點，3月會比2月好，目前新機種認證都按照時程，待新機上市後，營業狀況會漸入佳境。

玉晶光日前董事會通過20.98億元資本支出，玉晶光指出，新增的20.98億元資本支出將用於取得供營業使用之重大機器設備及廠務設備，進行產能擴充、製程精進及設備汰舊換新等，以因應公司未來營運發展，這僅是按目前需求的預算，未來若有需求，不排除會再增列。

(時報資訊)