彰濱工業區一家塗裝公司2016前間興建新廠房，前年初鄭姓工班夫妻2人在二樓負責外牆二丁掛的磁磚填縫工程，鄭妻卻不慎自二樓樓板開口處墜樓重傷不治；彰化地院法官認定營造公司曾姓負責人犯過失致人於死罪，但因與被害人家屬和解取得原諒，因此判處10個月有期徒刑，並予緩刑3年。

根據判決書，承攬塗裝公司廠辦新建工程的達億營造公司，將外牆二丁掛工程委由施男的工程行承攬施作，施男再轉包給劉男，劉男於施作時找來工班鄭男夫妻負責二丁掛工程中之填縫工程。

前年1月19日上午，鄭男夫妻進場，2人工班先至廠房3樓施工，之後鄭妻自行搬運施工工具置廠房2樓，卻不慎自6.1公尺高的樓板開口處，摔落至1樓地面，因顱內出血、頭部外傷引起神經性休克，送醫不治。

因現場未設安全防護網，鄭妻也未按要求佩戴安全帽，彰化地檢署檢察官認定有工安疏失，將達億營造負責人53歲曾男、工程行64歲施男與44歲劉男3人依過失致死罪嫌起訴。

法官審理時，曾男辯稱現場職安維護責任交由施姓經理、許姓工地主任管理，並聲稱二樓樓板開口為機器設備進場預留，原本有以鐵片覆蓋，不知何故被人移開；劉男、與工程行施男施作泥作、磁磚和地板工程，2人則稱僅幫忙轉介工程，現場安全維護責任不在他們身上。

法官實際勘驗施工現場照片後認定廠辦建物2樓孔洞不僅鄭妻墜落處1處，多處整排孔洞均未鋪放鷹架站板，推認2樓樓板開口即使在事故發生前，數處開口孔洞均未有任何安全防護措施。

審理法官認為，曾男從事營造業15年，開設甲級、丙級2家營造廠，年營業額約3千萬元，負責指派現場安全人員監督、指揮工作之安全，卻未在工程樓板開口處設置防護設備防止勞工墜落，又未命人落實勞工安全教育之責，鄭妻未自行佩戴安全帽亦有過失，審酌雙方達成和解，曾男已如數給付賠償，故作如上處刑。

(中時 )