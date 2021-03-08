近期美國10年期公債殖利率成高角度上揚，市場持續震盪，但經濟解封帶來的復甦預期仍激勵新興亞股表現。法人指出，印度、泰國同時為上周少數外資資金淨流入的經濟體，但賣壓壟罩下，外資淨流出最高的前三經濟體為台股、南韓、越南，分別遭贖回27.9億美元、11.2億美元、1.3億美元。台股、南韓雙雙為今年以來外資賣壓最重的前兩市場，賣超高達94億美元、81.5億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近期市場震盪加劇，考量全球經濟成長率將走升至第二季，市場資金面寬鬆，預料修正幅度仍相對有限。另一方面，台灣經濟出現近年少見的強勢增長，部分研究機構認為今年經濟成長率可達到4％以上，不僅外銷暢旺，貨幣供給的年增率又大幅提升，加上散戶積極參與，去年第四季台股散戶達到339萬人歷史新高，股市成交金額占比逾6成；整體來看，台股短期高檔震盪難免，但長期仍具成長機會。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，2021年越企預期獲利可望全面回彈，其中以金融、運輸業的貢獻幅度最大。越南銀行業由於信貸增長回升，業績已全面反彈，加上越南市場指標利率降至歷史低點，金融類股估值有望拉升，以及越南經濟復甦力道強勁，金融類股表現極具潛力，建議投資人可定期定額入場佈局。

(工商 )