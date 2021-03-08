技嘉（2376）日前法說釋出對第一季營運走勢樂觀看法，今（8）日公布2月營收果然再刷新歷年同期新高，以年增逾49％成長率、69.69億元，累計今年前兩個月營收173.56億元，年增58.89％，同創歷年同期新高。

技嘉表示，該月營收較去年同期增加，主要來自於主板、顯卡及網通伺服器等三大產品線銷售同步成長帶動。惟在工作天數因農曆春節假期影響減少下，月減幅度達33％。

(工商 )