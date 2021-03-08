一起吃鳳梨！包括工總、工商協進會、商總等工商團體3月將陸續召開理監事會議，會中，將號召理監事會的理、監事們，等到4月以後鳳梨盛產季時，「一起吃鳳梨。」

陸禁台灣鳳梨後，工商團體也加入「吃鳳梨、助農民」的行列。工商團體指出，其實在陸禁鳳梨的第一時間，不少會員廠商都有「搶購」，為免盛產時搶購熱潮退，因此，將在理監事會中號召、呼籲，在4月後的鳳梨盛產季時，「一起吃鳳梨！」當然，要助農民，最好是「多吃台灣當地、當令食材」。

就在大家一起吃鳳梨時，農委會主委陳吉仲也在臉書指出，近年台灣鳳梨鮮果出口日本的數量逐年攀升，從2019年的1,023噸，到2020年的2,160噸，而2021年預計銷往日本的台灣鳳梨，已經突破5,000噸。不只鳳梨，2020年台灣水果外銷日本的成績整體成長了37％。顯示，台灣的水果獲得日本的肯定。

依據農委會的資料，第一波搶購鳳梨方面，企業認購的數量已經超過6,600噸，許多加工業者也加入力挺，甚至表示要將原本進口的鳳梨原料全面改為國產，加工業者的認購數量已經達到15,000噸；手搖飲及冰品業者認購4,500噸，將用於開發鳳梨飲料及鳳梨冰品等。

(工商 )