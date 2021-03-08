搶攻健康飲食文化商機，低GI食物更是蔚為風潮，寒舍艾麗酒店於La Farfalla義式餐廳推出「炙烤戰斧．手感PASTA」食尚新雙饗，健康炙烤料理方式呈現豪邁大器、震撼視覺的「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」雙人饗宴(每日限量供應)，3月31日前公開分享打卡上傳至個人Facebook頁面，即享超值優惠價2,999元。

行政主廚陳明烽極力推廣低GI優質食材手工義大利麵，特別自製8種不同麵條，細扁麵、捲管麵、波浪邊寬麵、扁平麵、百合麵、雞冠麵、水管麵及帽子餃，分別詮釋道地風味義麵料理，首推「精製雞蛋細扁麵、波士頓龍蝦、番茄奶油醬汁、乾辣椒碎、羅勒」、「捲管麵義大利麵、齒魚、蛤蜊、白酒、蘆筍、烏魚子、烘製櫻桃番茄」、「波浪邊寬麵、手切美國無骨牛小排肉醬、牛肝菌菇」、「蘑菇乳酪餡小帽子餃、濃郁雞湯、田園鮮蔬」等，秉持著義大利「簡單料理、熱情分享」的精神，讓消費者吃得優質美味與健康豐盛。

本次活動以義大利人的國民美食為主軸，推出肉食主義者心中崇高地位的「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」，承襲佛羅倫斯在地義式調味技法與爐火烤制方式，舉凡朋友聚會、家族宴客、歡度重要節日等，都能大口滿足肉控一族的最佳選擇。

此外，主廚更曾親自遠赴歷史悠久的美食古都義大利「波隆那」，向當地家庭習得傳統手工製麵工法與香料運用秘訣，正宗義大利麵的黃金標準就是「Al Dente」，在義大利文寓意「彈牙、軟硬適中」。麵團以100％天然杜蘭小麥和雞蛋製成，堅持不添加任何一滴水，造就出新鮮麵體絕佳的韌性與彈性，精密訴求麵與醬的平衡比例！La Farfalla義式餐廳即日推出「炙烤戰斧．手感PASTA」食尚新雙饗，邀請饕客共饗義式經典佳餚。

此次特別推出8款不同麵條料理，融匯北、中、南義三大地域經典，注入記憶中道地的義式家常，將靴子半島三色風情匠心呈現。首推「精製雞蛋細扁麵、波士頓龍蝦、番茄奶油醬汁、乾辣椒碎、羅勒」，主廚採用含有豐富的麩質及蛋白質杜蘭小麥粉，手工製成義式傳統細扁麵(Linguine)，是義大利西北部「利古里亞大區(Liguria)」的代表性麵食，細扁麵體厚實適合搭配濃稠番茄奶油醬汁，佐搭波士頓龍蝦兩種的料理方式，一半以炭烤烹調，另一半佐醬拌炒，將肉質呈現最佳鮮美多汁狀態，最後調入乾辣椒及清爽羅勒一同享用，感受濃郁的波士頓龍蝦鮮味。

另一款源自於南義大利西西里島的經典麵款「捲管麵義大利麵、齒魚、蛤蜊、白酒、蘆筍、烏魚子、烘製櫻桃番茄」，「捲管麵(Casareccia)」麵體表面光滑細緻，帶有許多細微毛細孔，拌炒過程中能將醬汁鎖住封存，飽足吸納蛤蜊湯汁讓捲管麵更有滋味。不僅如此，主廚特別挑選來自純淨大西洋海域的智利齒魚，其油脂豐富，肉質細嫩多汁，鮮甜滋味在口中輕盈釋放，完美演繹海洋島國風情。

(中時 )