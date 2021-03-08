去年日本網站針對中職啦啦隊女孩們進行票選，最終富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的丹丹擊敗擁有高人氣的中信兄弟「Passion Sisters」峮峮奪得第一名，對此她坦言感到驚訝但也備感榮幸，「可能我比較是日本人的菜，不小心拿到第一的。」

日本網站票選列出前10名中職啦啦隊女孩排行，丹丹擊敗在日本擁有高人氣的峮峮，成為票選第一名，峮峮則是排名第三。丹丹表示，自己是從粉絲那得知這件事，聽到時覺得很驚訝，「因為自己的經歷也沒那麼資深，但也感到非常榮幸。」

檸檬選擇100號當背號，他表示，是希望什麼事情都能做到滿分，也期許自己什麼事情都做到完美。（中央社）

在女孩們中選擇最大背號100號的檸檬也解釋原因，她表示自己本來想要選1號，「因為本來希望什麼事情都要得第一，但後來想說選100號，是希望自己什麼事情都能做到最好，得到滿分，也期許自己能夠有完美的表現。」

除了在棒球場應援外，之前檸檬也有到富邦勇士主場為籃球隊加油，她表示，籃球應援距離球迷更近，且比棒球場有更多女球迷，「但不管在哪裡應援，都能感受到球迷們的熱情。」

而2019年曾參加徵選卻沒被選中的Jessy，今年捲土重來，擁有甜美氣質的她也被大家認為像藝人阿部瑪莉亞，她坦言上次徵選失利讓她打擊很大，「原本滿有自信能被選上，這次再來參加就做好心理準備，很期待能在球迷面前應援。」

中職富邦悍將8日在新莊球場舉辦啦啦隊Fubon Angels春訓團練暨媒體見面會，4名新成員Jessy（左起）、安娜、豫花花與Tiffany也正式亮相。（中央社）

(中時 )