《天橋上的魔術師》雙胞胎大珮回到被燒毀的家。（公視、myVideo提供）

林潔宜飾演大珮(右) 、林潔旻飾演小珮。（公視、myVideo提供）

温貞菱(圖中)飾演當紅明星河合奈保子。（公視、myVideo提供）

鄭豐毅(左)飾演小八，初孟軒飾演Nori。（公視、myVideo提供）

公視、台灣大哥大myVideo出品年度台劇《天橋上的魔術師》上週六播出再刷收視新高！第六集首播平均收視達1.15，更創下同時段全國第三的收視佳績！本周收視最高點衝到1.42，是温貞菱飾演的當紅女偶像河合奈保子，親臨商場引旋風，唱起金瑞瑤〈飛向你飛向我〉的原曲〈Smile for me〉，掀起觀眾的回憶殺段落。而鄭豐毅飾演的「小八」一角，便跟著這首金曲開心翩然起舞！週六播出後進行線上映後，温貞菱、鄭豐毅便與導演楊雅喆一起在線上與觀眾互動。兩人也透露，當初為了舞蹈的戲，其實鄭豐毅當起温貞菱的舞蹈老師，曾私下花了好幾天練習。

五、六兩集在myVideo播出後，擊敗近期掀起收視熱潮的《未來媽媽》，拿下戲劇館單日排行榜第2名，緊追章子怡主演的《上陽賦》，而製作細節精緻廣受讚賞，被網友喻為「神劇」的《天橋上的魔術師》也備受肯定，在myVideo上獲得觀眾給予此部劇高達9.3分接近滿分的高度評價。

《天橋上的魔術師》上週六劇情哭點不斷，雙胞胎姊妹大小珮面臨生離死別，一句「我要飛走囉，妳要替我笑大聲一點喔！」堪稱最大爆淚點！劇中萬芳飾演的老師一邊覺得珮珮在經歷家人販賣禁書、火災等遭遇後太萎靡，一邊覺得她自食惡果罪有應得，在班上對她邊打邊罵：「為什麼不檢舉你爸媽！」當珮珮突然收起眼淚，一句「那妳會檢舉妳爸媽嗎？」不只逼哭了萬芳，也逼哭超多觀眾，觀眾揪心留言「哭成淚海」、「淚崩」，甚至還有人高呼「前面要加警語，請備好手帕衛生紙！」而劇中僅存活下來的女孩珮珮變得一語不發，阿蓋及阿派兄弟溫柔相伴，也讓觀眾大讚「一家都暖男！」

這周另一個哭點便是小八的戲，他在商場中因愛美的陰柔特質被歧視欺負，但三小男孩一派天真跟著穿戴裙子、絲襪、甚至拿著媽媽們的內衣在商場沿路玩耍，小八對三小男孩說「裙子是世界上最厲害的武器！」一行人還在屋頂開心翩然旋轉起舞，高呼「就是要旋轉才會美！」而小八最後因遭受欺負意外致死，讓許多觀眾想起玫瑰少年葉永鋕，看得淚流不止。

此外，這集的另一個收視高點則落在小不點義氣幫哥哥Nori半夜偷偷外出，小不點義氣裝肚子痛，再度找媽媽上演「陪上廁所，廁所有鬼」戲碼，成功支開媽媽，讓心中有秘密的Nori終於成功外出，而飾演Nori的初孟軒與媽媽孫淑媚下周將有更揪心的母子大戲將揭曉。

《天橋》處處有金句，這集角色面對分離的傷痛，魔術師的台詞卻默默撫慰人心，「人們就算被分開，也只是暫時在兩個不同的時空裡，兩個靈魂在未來的某一天也一定會在某一個地方相遇。」讓網友看完直說，這齣戲是「天橋上的治療師」，魔術師彷彿人性洞察師。

(中時 )