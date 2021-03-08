搶攻年後住房商機，晶華旗下捷絲旅三重館即隆重推出「宵夜犇好運」加值服務，每位入住的房客均可免費享用主廚精心規劃的美味宵夜，期望以真誠的款待之心，提升入住時的舒適感，首波療癒旅人深夜味蕾的小食是清爽的「日式茶泡飯」，暖心暖胃的同時、也可以讓旅人感受到台灣好米的樸實好滋味。

「宵夜犇好運」即日起推出的茶泡飯又名茶漬飯，源自日本平安時代，士兵必須節約吃飯時間來行軍打仗，故發明了將熱茶澆在冷飯上的吃法，這種連把米飯加熱的時間也省去的簡單作法，因為方便而流傳開來。

捷絲旅三重館的「日式茶泡飯」選用台梗9號米、來自以良好水質聞名的嘉南平原，粒粒潔白飽滿，配上口感細嫩清甜的宜蘭三星蔥、再點綴少許白芝麻與海苔絲，最後以北海道昆布熬煮的高湯加上日式玄米茶混搭而成「主廚特製茶湯」賦味，讓食客吃出新意。日本國民美食與台灣深宵夜點交融出溫和細緻的層次，簡單傳達經典好味道。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，用心打造真正像家一般的舒適感。以貼入人心的服務來賦予飯店美麗的靈魂，誠摯歡迎全球各地的貴賓蒞臨捷絲旅台北三重館，親身體驗與感受。

(中時 )