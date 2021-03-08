一名英國大叔在海散步時，發現海平線上的遙遠貨輪不太尋常，定睛一看發現貨輪竟然不著海水空浮著！這種奇幻的景色實在難得一見，他趕緊用手機拍照捕捉下來。氣象專家說，這就是典型的「海市蜃樓」，是在特定條件下，大自然所創造的光學錯覺。

BBC報導，56歲的大衛·莫里斯（David Morris）先生，住在英格蘭康沃爾郡(Cornwall)法爾茅斯(Falmouth)附近，上星期四他在海邊散步時，發現有船漂浮在海上！真的是「當場驚呆了」，連忙拿起手機來拍攝下來，也分享給朋友圈，所有人看到也嘖嘖稱奇。

BBC的氣象專家大衛·布萊恩(David Braine)解釋：「這就是典型的高級海市蜃樓(superior mirage)，發生原因是特殊的大氣條件，使光線產生折射，把地平線後方的景色照映到岸邊。」

「海市蜃樓是在溫度逆轉的大氣環境下會出現，靠近大海的是冷空氣，而較高層卻有更溫暖的空氣。」

「由於冷空氣比暖空氣的密度高，因此具有更大的折射率，此處的光線進入冷空氣時，光線會彎向較暖的低層空氣，也就映射到地面或海岸上人的眼睛。」

布萊恩補充說：「高級蜃樓可以產生幾種不同類型的幻象，有時遠方的景色似乎漂浮在其實際位置上方，看起來就是浮空船或是浮空島。也有時候會看到地平線以下的物體。」

因為低層空氣溫度低的時候，較容易出現這種錯覺，因此海市蜃樓在北極就相對普遍，但是在英格蘭南方的康沃爾確實罕見。

(中時新聞網)