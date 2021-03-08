王浩宇影射潘忠政經手7000萬工程款 潘駁斥潑糞、人格抹殺 18:062021/03/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 珍愛藻礁公投領銜人潘忠政8日出面駁斥，指王浩宇的片段影片及文字是意圖引導民眾，對他形同潑糞、人格抹殺。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 珍愛藻礁公投領銜人潘忠政遭前桃園市議員王浩宇在網路上攻擊，影射他經手一筆藻礁約7000多萬元的保護工程款項；潘忠政8日出面駁斥，指這是多年前的會議，他是受邀出席給予海堤工程的生態建議，王卻透過片段影片及文字引導民眾他是貪財的人，形同潑糞、人格抹殺，希望可以讓真相攤在陽光下。 東森直消電商起飛 跨足飯店業 潘越雲、高勝美重現電視金曲 連2晚美聲捲1680萬票房 (中時 ) #潘忠政 #經手 #駁斥 #潑糞 #抹殺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王浩宇狂批藻礁公投領銜人 羅智強：民進黨兩手策略 18:532021/03/07 政治 木棒聯賽》潘文輝飆火球但進壘位置不佳 穀保連3亞 17:222021/03/05 體育 藻礁公投可望成案 潘忠政：呼籲政府該檢討就檢討別把自己逼死巷 14:012021/03/04 政治 新聞早班車》公投定了 潘忠政籲中油立即停工 07:102021/03/06 政治 經長喊藻礁公投若過 增500萬噸燃煤發電！盧秀燕轟王美花失德失格 威脅中部人 04:102021/03/06 焦點要聞 養萬頭豬糞水漏夜盜排東螺溪超標30倍 彰化稽查人員又遭狗咬傷 16:352021/03/07 生活 閉門會議不要也罷 志工送暖 04:102021/03/08 焦點要聞 木棒聯賽》史上首次！平鎮「扣倒」穀保達成三連霸 16:312021/03/05 體育 明天見陳吉仲會被摸頭？ 潘忠政：藻礁公投不可能撤案 13:302021/03/06 生活 藻礁公投領銜人潘忠政：看不出王浩宇核心價值在哪 18:052021/03/08 政治 潘忠政深夜緊急發聲明與政府會談破局 陳吉仲表示尊重大家想法 03:132021/03/07 政治 政治熱門新聞 藻礁最新民調曝光 這結果網傻眼：政府到底在幹嘛？ - 政治 大陸瘋傳「鳳梨變蘿蔔」那段影音 林佳新：完了 - 政治 看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一跳：蘇貞昌都驚呆了 - 政治 聽到菜頭可以當成鳳梨賣 謝龍介暴走：代誌大條了 - 政治 陳以信避談請辭不分區 但若請辭 吳敦義可望遞補 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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