珍愛藻礁公投領銜人潘忠政遭前桃園市議員王浩宇在網路上攻擊，影射他經手一筆藻礁約7000多萬元的保護工程款項；潘忠政8日出面駁斥，指這是多年前的會議，他是受邀出席給予海堤工程的生態建議，王卻透過片段影片及文字引導民眾他是貪財的人，形同潑糞、人格抹殺，希望可以讓真相攤在陽光下。

(中時 )