衝刺住房率，君品酒店打破以往賓客對於飯店客房僅提供休憩住宿的既有想像，陸續規劃一系列的跨界合作，將客房打造為主題遊戲空間，做更多元化的運用，讓來飯店「體驗遊戲」成為一個賓客的全新選擇，沉浸式的聲光空間與互動裝置，竭誠地邀請旅客們走進君品酒店客房中，感受耳目一新的旅遊新體驗。

首波活動將攜手知名實境遊戲工作室「夢遊王國」，由雙方共同合作編寫劇本，以法國作家巴爾博特（Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve）於1740年出版的經典作品「美女與野獸」為故事主軸，自2021年3月12日起至4月30日推出獨家期間限定「美女與野獸-禁錮玫瑰」密室實境遊戲，將飯店五間客房打造為主題關卡，6人成行組隊挑戰，每場售價7,200元，早鳥優惠價每場6,000元，玩家們將依循房內各個角落所提供的線索，逐步查出謎底，開啟一段冒險刺激與浪漫愛情交織的旅程。

君品酒店首次與知名的實境遊戲工作室「夢遊王國」團隊合作，為品牌創造更多可能性，由酒店提供五間客房並與團隊們共同打造五星級互動體驗空間，以及共同創作出「美女與野獸-禁錮玫瑰」遊戲腳本，故事內容與君品酒店法式低調奢華風格完美融合，由喜愛調查古物的著名童話小說家Chloe失蹤案件作為故事序幕，六名玩家們化身偵探，組成調查小隊，前往尋找失蹤的Chloe，一連串的謎底考驗著玩家們的團隊默契。

結合沉浸式劇場和實境角色扮演，玩家親身蒞臨豪華場景與專業演員互動飆戲，共同齊心協力，透過隱藏在各個房間內的線索與高規格的場景機關，逐一破解謎底，解謎過程中還可同步享用飯店所提供的星級主題造型甜點，達到視覺與味覺雙重體驗，刺激中帶有浪漫的解謎挑戰，難度適中，適合所有年齡層的朋友一同體驗，盡情享受解謎的樂趣。

(中時 )