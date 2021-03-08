光寶創辦人宋恭源驚傳涉及內線交易 光寶：為前董事長私人活動 17:392021/03/08 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光寶創辦人、前董事長宋恭源驚傳因為敦南併購案而透過內線交易獲利6,800萬元，遭到檢調調查，對此光寶表示，檢調前來辦公室搜索、調查，僅為釐清宋恭源私人財務相關事宜，搜索範圍僅及於宋恭源個人辦公室，不及於光寶任何其他場所/處所/辦公室，與光寶營運無涉，光寶於調查過程中依法配合，並提供相關資訊及必要協助。 光寶強調，宋恭源涉入內線交易案，對光寶財務、業務都沒有影響。 兩性平等意識抬頭 鄭寶清、劉仁照督促男廁應增設尿布台 《集中市場》外資連3賣、權王痛失600關 開高收低白忙活 (工商 ) #敦南 #光寶 #宋恭源 #調查 #辦公室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光寶集團併購爆內線交易 創辦人宋恭源與謝長廷大舅子遭約談 15:562021/03/08 社會 吳孟達告別式當天老搭檔跟著離世 女演員嘆：這世界不知怎了 10:402021/03/08 娛樂 屏縣府結合宮廟作公益 口罩融入城市美學 16:192021/03/08 寶島 新店寶高園區招商 釋近萬職缺 04:102021/03/08 地方新聞 前2月營收呈年增 16業績股淡季猶旺 法人愛 04:102021/03/08 證券．權證 「長笛公主」賴英里2度嫁富豪離婚又喪偶 戀李世聰淪小三終未果 06:312021/03/08 娛樂 鐵馬漫遊台中草湖溪畔 細品大里悠閒小時光 14:512021/03/08 生活 51歲翹臀珍曬零修圖超狂側拍 上半身全是洞惹火曲線遭看光 10:562021/03/08 名人 南科生態環境營造有成 迎曦湖成白鷺鷥的家 15:432021/03/08 寶島 Bii遇女同學示愛推給林亭翰 04:102021/03/08 娛樂新聞 大立光扮多頭指標 放量收復所有短中期均線 13:512021/03/08 財經 財經熱門新聞 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 美債殖利率再陡升 上証指數重挫摔破3500點 創業板崩5％ - 財經 殖利率第一樂章揭開序幕 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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