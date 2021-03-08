光寶創辦人、前董事長宋恭源驚傳因為敦南併購案而透過內線交易獲利6,800萬元，遭到檢調調查，對此光寶表示，檢調前來辦公室搜索、調查，僅為釐清宋恭源私人財務相關事宜，搜索範圍僅及於宋恭源個人辦公室，不及於光寶任何其他場所/處所/辦公室，與光寶營運無涉，光寶於調查過程中依法配合，並提供相關資訊及必要協助。

光寶強調，宋恭源涉入內線交易案，對光寶財務、業務都沒有影響。

(工商 )