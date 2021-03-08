IC測試載板廠雍智科技(6683)董事會通過2020年合併財報，去年第四季稅後淨利0.88億元、每股盈餘（EPS）3.26元，雙創歷史次高。合計去年全年合併營收12.28億元、營益率35.51％，稅後淨利3.33億元、每股盈餘12.34元，四者全數締造新高、大賺逾1股本。

雍智董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利5.5元，金額創歷年新高，但盈餘配發率約44.57％，為歷年低點。以今（8）日收盤價318元計算，現金殖利率約1.73％。公司將於6月28日召開股東常會，全面改選董事。

雍智去年第四季合併營收創3.44億元新高，季增0.49％、年增63.51％。毛利率58.24％，優於去年第三季55.46％、低於前年同期58.39％。營益率32.09％，低於去年第三季38.53％、優於前年同期31.33％。稅後淨利0.88億元，季減10.58％、年增達81.13％，每股盈餘3.26元，雙創歷史次高。

合計雍智去年合併營收創12.28億元新高、年增達49.05％。毛利率57.35％、營益率35.51％，分創歷史次高及新高。稅後淨利3.33億元、年增達61.42％，每股盈餘12.34元、遠優於前年7.85元，雙創歷史新高，締造「四高」佳績。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺，使去年營運成長動能暢旺。去年第四季營收淡季續強、連3季改寫新高，雖受新台幣強升干擾，獲利亦創次高佳績。

雍智2021年2月自結合併營收1.12億元，月增達11.48％、年增達46.17％，登近4月高點、亦創歷史第4高。累計前2月合併營收2.12億元，較去年同期1.55億元成長達37.21％，續創同期新高。

雍智看好5G及WiFi 6世代交替商機，持續布局相關領域的IC測試板及老化測試載板商機，並看好智慧電視系統單晶片（SoC）相關IC測試板接單，電源管理、射頻（RF）等IC老化測試載板等訂單亦同步看旺。法人看好雍智3月營收有望挑戰新高，上半年淡季續強。

(時報資訊)