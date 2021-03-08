在美債息上升以及原油價格來到每桶逾70美元之下，歐元區政府公債殖利率在周一上揚。

然而周四歐洲央行(ECB)決策會議將至，限制了歐元區債券的拋售。另一焦點則為歐洲央行在會議後的每周購債數據公布；該數據受到關注，因有觀察到跡象顯示ECB正在加大購債腳步，推進其緊急購債計畫，以遏止殖利率上升。

在周一稍早交易，歐元區多數十年期公債殖利率上升約2個基點，但仍在近期高點以下。

隨著美國參院通過1.9兆美元財政刺激法案，推升通膨預期，美國債殖利率的攀高，也蔓延到全球其他主要債市。

歐元區國債息的上升，為歐洲央行帶來麻煩，企業和家戶的借貸成本增加，將阻礙經濟從新冠疫情中復甦。

德國基準國債殖利率目前上升2個基點，來到-0.28%；但仍較二月底觸及近一年高點的-0.20%低了些。

然而美十年國債殖利率上升近5個基點，來到1.60%；與德國債息的差距維持在近一年的落差，將近190個基點。

沙烏地阿拉伯石油出口設施遭無人機襲擊。布蘭特原油揚升到每桶70美元以上，首次觸及疫情爆發之初的高位；美國原油則來到近兩年的高水平。

而油價上漲通常與通膨預期相關連，推升債券殖利率，並壓低其價格。

(時報資訊)