大陸解放軍近年海空軍軍力逐漸提升，對台部署兵力和軍機擾台頻率也隨著兩岸關係轉壞逐步增加，加上其海軍艦隊超過350艘的作戰艦，跨海區操演變多。前空軍副司令、退役中將張延廷今天出席智庫研討會時表示，國軍的戰備壓力勢必會與日俱增，在應對共軍強大威脅國安時，他建議國軍應該要慎防三件事，第一，防誤判；第二是防擦槍走火；第三是情報一定要精準。

對於解放軍將在南海舉行軍演及共機擾台問題，張延廷8日接受港媒《中評社》專訪，他表示，解放軍不論是在台海或南海，隨著軍力、軍費的增加及提升，現其海軍有超過350艘的作戰艦還有數百架戰機，將可能繼續在東南沿海這一帶活動。

國造勇鷹高教機（見圖）將在2026年完成交機，屆時擬汰除F-5。（本報資料照片）

張延廷指出，國軍在處理這些方面的應對，有必要更積極和彈性且有智慧的來面對威脅、挑釁。張延廷認為，國軍在兩岸緊張時要防三件事突發，第一是防誤判，如果發生戰略誤判的話會因小失大。

第二是防擦槍走火，在應對一定要很小心，因為指揮層往往會很謹慎，但很多時候是第一線的作戰官兵會緊張，可能會有無心的擦槍走火。第三，情報一定要精準，包括解放軍兵力佈署，還有海面、空中的動態要全然掌握、滴水不漏，分析謹慎，這樣才能確保我國防安全。

最後，他強調，台海的蝴蝶效應，是可能因小事態而變成難以掌控的局面，務必要謹慎。

(中時新聞網)