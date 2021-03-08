印度政府消息人士指出，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)首次亞洲訪問行程即將開始，預計在下周訪問印度，商談雙方防務合作與加強軍事聯繫，以對抗中國在亞太地區日益增長的實力。

《美國之音》報導，匿名的印度官方消息人士指出，奧斯丁將成美國總統拜登政府首位訪問印度的高級官員，預計奧斯丁會在3月15日那一周內跟印度國防部長辛格會晤，具體日期還不清楚。

報導認為，對於印度來說，更緊密的美印雙邊軍事關係可能會帶來更多獲得美國技術的機會。分析指出，印度和中國去年在高海拔的實際控制線附近發生衝突與對峙，邊境緊張局勢升溫，新德里目前正試圖實現其防禦體系的現代化。

在此之前，有消息人士向外媒透露，美國第一位非裔國防部長將與國務卿布林肯一起訪問日本和韓國。不過，目前還不清楚布林肯是否也會訪問印度。

在川普政府時期，美印已經舉行過3次「2+2」對話，最近一次是去年10月底美國時任國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀在新德里與印度同行的對話會。另外2次「2+2」對話分別於2018年在新德里和2019年在華盛頓舉行，話題圍繞加強防務合作和戰略夥伴關係展開。

印中去年4月到今年年初多次發生邊界衝突，兩國邊防軍高級軍官在9輪磋商之後，於今年2月完成了在有爭議的班公湖地區的撤軍。印中兩軍的後撤被認為是實現緩解邊界緊張對峙的一個突破，但是兩國邊境其他地區的局勢仍然緊張，雙方將繼續討論邊境上其他它區域的軍事對峙局面。

印度媒體也報導，美國、印度、日本和澳大利亞領導人預計最早下星期舉行視訊會議，這將是「4方安全對話」機制（Quad）的首次峰會。

(中時新聞網)