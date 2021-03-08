嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段水面染紅，還布滿一片片咖啡色物體。（張毓翎攝）

朴子鴨母寮大排一片「紅通通」 居民憂遭汙染

嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段，近日長達逾500公尺水面一片「紅通通」，嚇壞附近居民。「住了20多年，從未見過此情形！」市民翁素貞指出，上周發現附近農田的灌溉溝渠冒出紅水，直到最近沿溝渠上游查看，赫見整條都紅的，還布滿一片片咖啡色物體，擔心遭到汙染。嘉義縣環保局8日派員了解，指出除了含氧量微低，其他數值都無異常，研判為水體優養化，產生藻類孳生所致。

近日陸續有民眾發現「鴨母寮大排變紅了」，還蔓延到大排的分支溝渠，附近農民稱，自過年前大排的水就被染紅；還有人說，從去年就有了。但奇怪的是，不僅市公所、縣環保局卻未接獲此訊息，也無人發現，連附近2個庄頭的里長也都說：「不曉得，沒聽說過」。

有民眾今天在染紅的鴨母寮大排牛挑灣段朴南5號橋下，還發現大面積黑色水體不斷從大排底部冒上來；對此，縣環保局廢棄物管理科長謝政哲回應，稍早派員查看，可能是底部汙泥發酵膨脹浮出水面，才導致此現象，不過將加強查察，看是否有埋設暗管、偷排廢水的情形。

朴子市民翁素貞住家離大排不到400公尺，她說，農民看著灌溉水源冒出紅水，不敢吭聲，由於這幾年大排常飄惡臭，經居民陳情數次，至今這些情形都還存在，也因此面對大排疑似又遭汙染，居民早已習以為常，也知道反應後仍無效。

由於鴨母寮大排為當地農民灌溉用水之一，環保局去年揪出1家畜牧場趁大雨來臨時，繞流偷排廢水，如今此段水面又傳染紅，民眾憂心會對農作物造成安全疑慮。

關於這點，嘉義大學農藝學系教授黃文理則認為，鴨母寮大排染紅若單純因藻類所致，並不影響周遭農作物生長，但其中如果還有高濃度畜牧廢水，而農民再來引用灌溉，且過度施肥，容易使土壤鹽鹼化，作物也易發生稻熱病等疾病，另建議環保單位應做進一步檢驗調查，確認是否有重金屬等外來汙染。

(中時 )