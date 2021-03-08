紀念追思活動尾聲，基隆市長林右昌帶領全體與會人員將菊花拋下海中悼念。（陳彩玲攝）

228事件74週年，基隆市政府8日下午在海洋廣場舉辦紀念追思活動，由市長林右昌陪同受難家屬參與，並期許讓下一代瞭解歷史真相，堅持民主自由的道路，不讓過去的悲劇重演。

為撫平歷史傷痕，市府於3月8日下午2點28分，在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動，追思活動由林右昌主持，基隆市228受難者及其家屬、基隆市政府各單位及民間團體人士等，皆到場參與。

林右昌致詞表示，基隆是228事件的重要歷史場所，包括八堵車站、基隆港邊甚至基隆中學，都有很多事件、很多受難者，過去市府是228當天在役政公園舉辦追思活動，很多受難者家屬拒絕，直到他上任，才將舉辦地點改在海洋廣場，日期也改在3月8日。

林右昌說，轉型正義是所有家屬追求的目標，這些年因為大家的努力有了進展，但還有努力的空間，他指出，對於過去的威權專制及獨裁，有義務讓下一代瞭解歷史真相、記取教訓，堅持民主、人權及自由，但放眼最近的國際情勢，對於民主自由的威脅越來越大，不管是新疆、香港都是民主自由倒退，緬甸的軍事政變，更讓大家深刻瞭解人權不是從天而降，必須堅持努力，在此紀念228事件，是希望過去的悲劇永遠不再發生。

紀念追思活動尾聲，林右昌帶領全體與會人員將菊花拋下海中，期許這塊土地上所有人民及與會貴賓能以和平方式紀念追思228事件，憑藉對臺灣的摯愛與信心，化解心中仇恨、消除族群圍籬，讓「228」成為理想與熱誠的民主基石，並將其精神化為繼續奮鬥的力量。

(中時 )