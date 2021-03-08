針對光寶(2301)集團前董事長宋恭源疑涉入敦南科技被併購案內線交易，光寶科表示，今天(3月8日)檢調單位至光寶科公司前董事長宋恭源先生個人辦公室了解有關敦南科技收購案，與光寶科營運無關，對公司財務業務並無影響。

美商達爾(Diodes)公司2019年宣布併購敦南科技，今天爆出內線交易，檢調單位查出，敦南公司負責人宋恭源獲併購案消息，利用假外資從中賺取價差約6000萬元，涉嫌內線交易，檢調今天前往光寶科公司前董事長宋恭源先生個人辦公室了解。

光寶科表示，今天檢調單位調查僅為釐清前董事長宋恭源先生私人財務相關事宜，搜索範圍僅及於宋恭源先生個人辦公室，不及於光寶科公司任何其他場所/處所/辦公室，公司於調查過程中依法配合，此調查事件僅涉及本公司前董事長宋恭源先生私人活動，與公司營運無關，對公司財務業務並無影響。

受到農曆春節工作天數減少之影響，光寶科技2月全球合併營收為104.02億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業以及自今年起不列入合併財報之閎暉實業，月減26%、年增32%。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計今年前2月合併營收為244.79億元，年增32%。

(時報資訊)