夫妻之間的娛樂如何讓雙方都滿意是一門學問，一名女網友表示，老公在越南做生意賺到錢後，買了兩棟別墅、三台車，原本以為兩人婚後可以過著幸福的生活，沒想到老公堅持每周六都要跟朋友在地下室過他的「男人之夜」，最近她又意外發現，老公竟花了將近80幾萬裝潢地下室，還買了好幾套按摩椅跟大型電玩，令她崩潰。

原PO在臉書《靠北女友my girl》發文指出，真的不懂她老公在想什麼，自從在越南做生意賺了點錢後，買了兩棟別墅、三台車，原本以為嫁給他會過上幸福的生活，可是老公卻堅持每周六都要跟他的朋友在地下室過「男人之夜」，就是一群男人一起打PS5、組模型、打牌、打撞球，有時候還會去外面打保齡球玩到很晚。

原PO抱怨，她發現老公最近又花了將近80幾萬裝潢地下室，搞了好幾套按摩椅跟電玩的大型遊戲機台，一待就是一整天見不到人，雖然她知道老公跟那些一起創業的朋友感情很好，但不滿老公將休閒時間全部給了朋友。原PO指出，他們每次吵架老公都說：「當初努力奮鬥的夢想不是為了娶她，而是要給跟他一起窮過的朋友，一起過這樣的生活」，讓她聽了更火，甚至想離婚，因此發文詢問「男人都這麼自私嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「快點離一離好了，爛貨」、「也蓋一間豪華地下室給我跟閨蜜玩我沒差」、「你就周日在地下室辦女人之夜」、「你可以選擇一起玩啊」；也有網友說「一個禮拜一天妳都不能忍？想嫁他的多的是」、「建議你把老公送給我」。

不少網友勸說，一周一次跟兄弟聚會，若都是正常娛樂，不是什麼嫖賭好像也說不上過分，「總比一群人一起走酒店好吧！」、「至少在家，有些人連影子都看不到」，也有人認為「Guys night out」是必須的，真正的問題應該在於她沒有抓住老公的心。

#大家都幸福9962 我真的不懂我老公在想什麼 他在越南做生意 也是賺到了點錢，買了兩棟別墅跟三台車 我原本想說嫁給他會過上幸福的生活 可是他卻每個禮拜堅持週六晚上要跟他朋友在 地下室過什麼男人之夜 所謂男人之夜就是一群廢宅他媽的在樓下用... 由靠北女友my girl 發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)