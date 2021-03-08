智易科技（3596）8日公佈2月份合併營收為29.74億元，較上月減少8.5％，但仍較去年同期增加49.4％，單月營收創下歷年同期新高；累計110年1至2月合併自結營收為新台幣62.23億元，較去年同期增加33.9％。

智易表示，2月受到中國農曆新年假期及工作天數減少之影響，營收較1月減少；惟因去年同期受到新冠肺炎疫情爆發導致出貨減少，故2月營收較去年同期大幅成長。受到疫情影響，消費者對於網通產品需求仍然十分強勁，因此，農曆新年期間中國工廠留守一定比例之人力，確保產能可以滿足訂單及客戶期望，故2月營收受到假期而減少之影響有限，仍創下同期歷史新高紀錄。

展望3月，隨著工作天數恢復正常後，智易表示，有信心營收可重新恢復成長動能，第一季營收仍可維持109年下半年營收水準。

智易係以研發為導向的公司，近年來積極擴編研發團隊及招攬優秀人才，今年除了持續開發WiFi 6、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XG/PO N光纖、STB、5G CPE等寬頻產品之外，在投資研發5G應用領域、AIoT、Cloud及車聯網等新產品及新技術更是不遺餘力。智易期許上述投資能為公司營運帶來成長動能，帶動今年營收繼續成長。

(工商 )