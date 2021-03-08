2021年甫開春，台灣的就業市場從年後轉職潮已看出改變趨勢，受到疫情年的衝擊，台灣民眾想要用創業來改善低薪問題，成為新潮流。萬事達卡公布最新「女性創業指數（Mastercard Index of Women Entrepreneurs）」調查報告顯示，台灣市場表現優異，在全球58個經濟體中排行第12名，並榮獲亞太區第4名。

此外，經濟部商業司統計，截至2021年1月，全台灣公司登記負責人有31.13％為女性負責人，其中，台中領先六都排名第一，有32.1％的公司負責人為女性。

此外，萬事達卡針對2020年全球的中小企業調查，發現全球僅有三分之一的中小企業為女性擁有，且在亞洲更為稀少。在南亞地區，僅有18％的公司為女性企業主，而在東亞太區，南韓則為比例最低，僅有19％的女性企業主。但值得注意的是，由女性所創立並經營的中小企業對於整體經濟市場的貢獻不容小覷，平均1美元的投資資本，女性新創能夠締造78美分的回收產值，而男性新創僅有31美分。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，經濟部2020年度中小企業白皮書統計，台灣中小企業主有36.8％為女性，已超越萬事達卡統計數據：全球約有三分之一的女性為中小企業負責人，顯見台灣女性創業市場的活絡程度。

但從萬事達卡的報告也可看出，全球市場對女性創業資源分配不均的情況，世界銀行統計，全球女性中小企業收到的貸款總額僅占整體中小企業貸款的5％，在台灣，不僅企業抵禦疫情的能力較強，女性能取得金融資源的環境也相對友善。

萬事達卡全球女性中小企業主洞察報告指出，男女性在創業時期面對的挑戰有許多差異性，相較於男性（40％），有44％的女性認為創業資金取得不易。除了創業資本問題，受訪的男女性皆認同財務不夠穩固與缺乏足夠的時間是創業時面臨最大的挑戰。

此外，有31％的男性中小企業主認為缺乏足夠的員工支持；26％的男性中小企業主則認為缺乏適合的工具來經營企業。而對於全球的女性企業主來說，被社會賦予更多的家庭責任期許往往也是一項沉重的負擔。

萬事達卡以實際行動支持全球「女頭家」，除了透過發布「女性創業指數」調查以及中小企業洞察報告關注全球市場，同時也計畫幫助全球2,500萬女性創業家打造解決方案，解決資金與企業網絡鴻溝，幫助實現業務發展。

(工商 )