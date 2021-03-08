有照10年不敢開車 女子開教練車上路撞倒騎士 影片曝光驚見三寶（翻攝畫面）

台中市一名林姓女子考到汽車駕照已滿10年，卻一直不敢開車上路。她日前到駕訓班報名加強道路行駛課程，沒想到今天一上路就出了車禍，與機車騎士擦撞。教練車出車禍，一度被誤認是初學者技術太差，但監視器畫面曝光，才發現是三寶騎士未依規定左轉硬切，才遭撞車擊落。

據了解，林姓女子（39歲）於10年前考取汽車駕照之後，一直不敢開車上路，為了突破駕車技術品頸，日前到駕訓班報名道路駕駛課程，希望藉著開教練車進車多的市區道路，增強道路行駛手感。今天上午11時許，林女由駕訓班教練開著教練車上路，在車流量超大的福星路逢甲大學路段行駛時，突然被一名林姓女大學生（19歲）騎著機車從車輛右前方切入，擦撞教練車後人車倒地滑行將進10米。

交通隊員警到場，發現林姓女大生與搭載的乘客都受到輕傷，雙方酒測均無酒駕。路人見狀，都以為是教練車上是初學者，技術不好肇禍。但警方調閱監視器影像之後，發現是發當時，教練車在車道上按照規定，直線行駛，後方來的機車超車後，立即左切想要左轉，卻撞擊教練車右側車頭，初判是機車女騎士沒有按照規定左轉，才造成擦撞車禍，但仍有待後續交通隊調查釐清。

(中時新聞網)