69歲武打巨星洪金寶，過去經常拍攝武打戲，身上大小傷不斷，2017年膝蓋動手術後，被醫生叮嚀需少動，因此多以輪椅或拐杖代步，近年來頻被拍到暴瘦、衰老模樣，還要人攙扶，健康狀況讓人擔心，今（8日）他出席電影《邊緣行者》開鏡儀式，精神奕奕、中氣十足，看得出狀態非常好。

洪金寶睽違2年再拍片，友情客串電影《邊緣行者》，雖然僅拍一天，但在疫情嚴峻和有限製作條件下，還有電影要開拍，他感到很興奮也很開心，被問到會不會降片酬支持本地製作？他笑稱：「看情形，如果是香港政府就一定不減，如果是其他人可以商量」。

洪金寶出席電影《邊緣行者》開鏡儀式精神奕奕。(圖／翻攝自東網)

而他出席開鏡儀式時，看上去神采奕奕，和過去衰老、暴瘦需人攙扶模樣差很大，不但可以不用坐輪椅、拄拐杖，中氣十足的他，被叫到名字，還小跑步出場，氣色紅潤狀態維持相當好。

昔被封為「最靈活胖子」的洪金寶，現年事已高體力大不如前，2017年接受膝蓋手術後，常以輪椅或拐杖代步，近年也被拍到頭髮斑白、衰老模樣，兒媳婦周家蔚更曾淚訴，他拍完戲後，連想抱一下孫子都沒有力氣。

除此之外，他去年和譚詠麟聚會時，竟比過去暴瘦不少，身體狀況堪憂，不過周家蔚則幫公公澄清，並表示他最近積極控制身材，實行「168斷食法」，鏟了不少肉，並不是因為生病變瘦，希望大家別擔心。

(中時新聞網)