統一獅專屬啦啦隊「Uni Girls」今天公布全新年度表演服，同時宣布新任正、副隊長由Yuki、賴賴擔任，4名新成員也各有特殊經歷，包含曾擔任CT Girls與中職女球僮的柔一、台南球場工讀生妙妙、莊敬高職校花斐棋及舞蹈科班出身的Meggie。

原本的隊長妮可跳槽到中信兄弟，Uni Girls重新選隊長，由待了6年的Yuki擔任，她表示接下隊長一直沒有太多壓力，因為大家都很互相幫忙，自己的工作主要是協助新人，盡快融入團隊。

Yuki也代表介紹Uni Girls今年3款全新表演服，以粉橘色為主色並融入金色及網狀設計元素，她說：「網子就象徵要網羅球迷的心，希望透過熱情應援舞蹈，吸引更多球迷進場幫獅隊加油。」

「Uni Girls」今天公布全新年度3款表演服。（毛琬婷攝）

而4位新成員也各有來頭，現年22歲的柔一曾是CT Girls一員，也擔任過北部球場的女球僮，因去年見證獅隊逆轉奪冠，十分感動，決定參加徵選為獅隊應援。

妙妙在4年前還就讀大一時就通過啦啦隊徵選，不過家人認為年紀太小而反對，但她熱愛棒球的心仍不滅，擔任台南棒球場工讀生。

曾是莊敬高職校花的斐棋則是有7、8年舞蹈經歷，除了跳舞、演戲還會武打，不僅拍過不少廣告，也曾任統一多多形象大使，她希望加入啦啦隊之後，能為自己往後的演藝之路加分。

統一獅啦啦隊新成員斐棋（左起）、妙妙、Maggie、柔一。（毛琬婷攝）

(中時 )