藻礁議題全台熱議，公投連署人數一舉衝破法定門檻，並引起民進黨政府的關注，以及綠營側翼的抹黑攻擊。對此，宅神朱學恒認為，難道不能支持民進黨，也同時支持環保？並痛批民進黨的豬隊友越來越越多，有如豬圈裡的豬用鼻子拱來拱去，民眾要如何和他們溝通？

朱學恒今(8日)接受《中天新聞》採訪時表示，民進黨的側翼在藻礁不成案的時候理都不理，連笑都不笑，而經濟部被要求開公聽會也不開，等到大家得知消息，紛紛去支持藻礁公投，並參與連署時，忽然之間，公投領銜人潘忠政和荒野保護協會，就變得十惡不赦。

朱學恒質疑，所有的人，難道不能有支持民進黨，但也支持環保？「在他們的立場裡沒有欸，你只要支持環保，敢跟黨做對，你就是中共同路人」，他認為， 不可以說一套做一套，甚至去迫害那些意見跟你不同的人。

朱學恒直言，民進黨的豬隊友越來越多，「這些人已經多到不是豬隊友，根本就是豬圈，就是門打開來，發現支持民進黨的通通都是一群豬隊友，在那邊鼻子用鼻子拱來拱去，拱拱拱，拱拱拱，你要怎麼讓民眾跟他們溝通？他們這種群兇惡極的樣子」，說到這裡，一旁採訪宅神的記者也忍不住笑了。

朱學恒指出，前桃園市議員王浩宇還被潘忠政罵過，說王以前保護藻礁比他們還要拚，結果上任之後，變成高牆的英犬。

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(中時新聞網)