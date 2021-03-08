允強2月合併營收為9.33億元、年減31.36％ 18:102021/03/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼管大廠允強（2034）2月份合併營收為9.33億元、年減31.36％，累計合併營收19.76億元、年減18.05％。 鈺齊自結前二月營收22.72億元 年增14.4％ 後疫情烘焙商機俏 德麥前2月合併營收年增逾36％ (工商 ) #允強 #合併營收 #不銹鋼管 #累計合併 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六角重回成長軌道 前2月累計營收7.09億元、年增20.74％ 16:402021/03/08 財經 麗清2月營收5.03億元 創同期新高 16:522021/03/08 財經 《半導體》聯電2月營收月減3.74％ Q1續拚新高 14:502021/03/08 財經 《電腦設備》上奇2月營收年增55％ 創同期新高 15:242021/03/08 財經 研華2月營收36.19億元 年增12％ 17:212021/03/08 財經 緯軟2月營收年增25.3％ 寫同期新高 18:012021/03/08 財經 《汽車股》東陽2月營收年減17.37％ 10:352021/03/08 財經 《半導體》旺宏2月營收雙增 前2月攀高年增8.8％ 15:072021/03/08 財經 上洋2月營收0.82億元 年增11％ 17:002021/03/08 財經 《其他股》2月營收同期次高 鈺齊-KY前2月增14.4％ 17:232021/03/08 財經 勤凱2月營收1.4億元 續創歷史新高 14:332021/03/08 財經 財經熱門新聞 股市暴跌元兇另有其人？ 美債一夕轉空頭 獵殺規模飆1.3兆 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 5檔翻身股 銅板變金幣 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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