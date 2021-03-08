不銹鋼管大廠允強（2034）2月份合併營收為9.33億元、年減31.36％，累計合併營收19.76億元、年減18.05％。

鈺齊自結前二月營收22.72億元 年增14.4％
後疫情烘焙商機俏 德麥前2月合併營收年增逾36％

(工商 )

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