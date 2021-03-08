「桃園航空城」第一期公共工程1756公頃將斥資576億元興建，桃園市長鄭文燦（左四）8日攜手民航局長林國顯（左五）宣布3月底上網招標，力拼11月1日優先區進場施工。（蔡依珍攝）

「桃園航空城」第一期公共工程1756公頃將斥資576億元興建，桃園市長鄭文燦（左）8日攜手民航局長林國顯（右）宣布3月底上網招標，力拼11月1日優先區進場施工。（蔡依珍攝）

史上最大的區段徵收案「桃園航空城」，第一期公共工程1756公頃將斥資576億元興建，以統包方式辦理，預計3月底上網招標、5月決標、力拼11月1日優先區進場施工，桃園市長鄭文燦8日向優秀團隊招手，期許航空城計畫區徵工程成為公共工程的標竿。

「走了10年，終於邁向實質開發階段！」鄭文燦表示，桃園航空城都市計畫面積達4564公頃，涵蓋交通部負責的機場園區第三航廈及第三跑道，整體公共工程2302公頃，規畫分為2期，其中第一期區段徵收開發範圍包含市府1190公頃及交通部民航局委託市府代辦的566公頃，預計鋪設道路197公里、埋設共同管道350公里、新建橋梁15座及新建公園30座等。

鄭文燦說，市府依開發單位、天然地界分為10個標案，總工程經費約576億，目前招標文件正在辦理公開閱覽，預計月底上網公告，採最有利標，每家廠商最多允許得標2項標案，希望成為公共工程的標竿，讓桃園航空城計畫成為公共工程歷史上的重要指標，並達成航空城擴大運量、引進產業、打造城市3大目標。

航空處指出，考量「先建後遷」和一里一安置等原則，在10標案各自畫出優先開發區，總計約368公頃會先行於11月進場施工。

民航局長林國顯也出席提到其中3標案是委託市府代辦，配合市府捷運綠線及周邊設施，讓居民擁有較好的居住環境，樂見航空城計畫把機場打開跟市府周邊結合，他強調桃機前年客運量達4869萬人次、去年貨運創42年新高達234萬噸，希望未來客運和貨運量都能再推升1倍。

在地議員多樂觀其成，國民黨籍議員徐其萬強調開發有先後順序，任何施工都不能影響周遭其他住戶生活品質，期許廠商做好防護工作。

民進黨籍議員游吾和則感嘆徵收戶被吃豆腐，96％地主選擇配地、85％完成協議價購是「沒得選擇」否則財產會消失逾半，不諱言公聽會辦完癥結仍在，他會持續發聲爭取，尤其營建飛漲卻不見配套，除要求訂定物價調漲公式，更要讓優先搬遷區的住戶以5月物價指數換算評點，不要背債才能重建家園。

鄭文燦強調，在近2600公頃區段徵收部分，市府實施「10大優惠加碼方案」，讓96％地主選擇申請領取抵價地，並繳交土地權狀給市府，其餘4％則是因土地面積零碎或共有持分而無法配地，顯示地主對於桃園航空城計畫深具信心，並願意等待市府實踐計畫的成果，參與配地者預計今年5、6月間完成移轉。

鄭文燦提到，為建立航空城計畫公共工程的基礎，須先行開發368公頃優先區，涵蓋台15線改線案、清華大學桃園附設醫院、產專區及安置街廓的土地，當前也約有85％地主完成優先區地上物協議價購，也顯示地方居民的信任，讓桃園航空城計畫逐步上軌道，預計11月進行優先開發區施工，非優先區則預計於113年11月動工，市府也祭出優先區補償方案，提供第一期搬遷戶加碼補償25％及80萬租金補貼、第二期搬遷戶加碼補償20％及72萬租金補貼、第三期搬遷戶則加碼補償15％及66萬租金補貼，加上人口搬遷費，希望在113年底全區動工前完成。

鄭文燦強調，推動航空城計畫的過程，市府秉持同理心，屢經地方民意折衝，解決每一個爭議，並透過土地分配、建築物重建優先的原則，保障地方居民居住權益最大化。以違建135方案為例，航空城範圍內既存違建比例超過50％以上，市府將違建納入補償，只要地主符合「二次拆遷」及「程序違建」的認定標準，拆遷補償金提高至9折，加上自動拆遷獎勵金45％，總計補償金提高為135％，讓二次拆遷戶因非都土地限禁建的關係獲得較高的補償。

(中時 )