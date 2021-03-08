高雄、台南「砰」聲響 資深記者爆「私槍」內幕！

7號傍晚，高雄九曲堂火車站發生2死槍擊案，持槍的是一名麵包師傅。其實在2月底，台南安平停車場就發生一起開槍殺人命案，相隔不到幾天，又發生黑道凶殺案，讓台灣文化首都一夕成為「慶記」(台語「子彈」)之都。為何槍枝變得如此氾濫? 資深社會記者戴志揚用自己25年的採訪經驗，深入探討台灣的治安現狀。

查緝走私槍示意畫面 (中時資料照片)

說起高雄大樹槍擊案，資深社會記者戴志揚感嘆，就連麵包師傅都能持槍，這種事情在過去是不太可能發生的，因為槍枝取得不易。不過，近年來走私槍枝越來越氾濫，主要是因為過往犯罪集團是利用查緝漏洞將整把槍枝走私進國內，容易被警方查獲。但現在集團走私手法推陳出新，會先將槍械解體，利用「化整為零」的辦法，把零件分散藏在佛像、茶葉罐、水果箱裡，等到順利入境貨倉後再由專人組裝成完整槍枝，警方想要查扣難上加難。

另外，走私集團也會在海峽中線、台灣鵝鑾鼻外海與人接頭，把槍械運到距離港口一兩公里遠處，全部丟包海底，晚上再由潛水人員拿著丟包的槍械，從水面下的地道游回港口附近工寮上岸。

高雄大樹槍擊案警方逮捕查扣改造槍(中時資料照片)

除此之外，目前警方查緝到用來犯案的槍枝大多是改造槍，由於價格比起真槍便宜三倍以上，取得槍枝的管道又容易，等於有錢就可以當老大，雖然玩具槍出廠時槍管要封住，不過懂一點電機的人就知道其實改造槍枝很容易，唯一的缺點就是容易卡彈，好比昨日(7日)高雄圍捕時，第一發就卡彈。

造成這樣的治安現象，最大的隱患就是毒品氾濫、線上博弈、詐騙集團車手等金源，為了搶地盤，黑幫小弟各個擁槍自重，戴志揚表示，如今改造槍、走私槍枝太過氾濫，能挽救社會治安的方法便是斬除這些賺錢的根源。

(個人言論/不代表本台立場)

(中時新聞網)