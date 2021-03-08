華南金控積極配合都市更新及危老重建，旗下華南金AMC在危老重建方面有最新進展，位於台北市萬華區華江段三小段的2筆土地，已於去年11月取得台北市政府重建計畫案核准，成為政府推動都更危老政策以來，首宗由公股金融機構轉投資的資產管理公司申請核准的危老重建案，此案更於今年2月取得拆除執照，預計今年年底發包及開工。

華南金AMC於2017年6月完成公股金融機構第一個自辦都更案後，這次的危老重建案則是位於台北市萬華區大理街巷內，建物為40年以上的老舊建物，對於現住戶的公共安全、居住品質及當地市容觀瞻影響甚鉅，急需透過更新重建，達到改善實質環境及提高生活品質的目的。

華南金AMC接受地主洽談合建委託後，針對地主需求量身訂作，整合華南金資源，提供都更危老一條龍服務，由華南銀行提供融資、信託等規劃，華南金AMC擔任本案起造人統籌後續規劃設計、發包興建等危老重建事宜，並委託中華建經負責營建管理。

此案於今年2月取得拆除執照，規劃拆除後將於現場搭設接待中心，並於取得建造執照後辦理銷售作業，預計今年年底發包及開工，並於2024年完工。此案基地面積814平方公尺，未來預計興建地上13層，地下3層的現代化住宅大樓，並申請綠建築銀級標章、智慧建築銀級標章、依住宅性能評估實施辦法辦理新建住宅性能評估之結構安全性能類別第三級。

此外，並藉由危老重建機制，重新規劃配置都市空間，如配合基地周遭整體環境，退縮4米做為人行步道，同時正臨馬路處也設置8公尺x20公尺救災操作活動空間，供雲梯消防車救災操作使用，有助改善周遭防災作業效率。值得一提的是，本案重建後，將提供各住戶「建築物生產履歷」，確保住戶安全、安寧、安居的居住環境。

而華南金AMC在拆除前，特別請地主提供基地內原有建物結構中的舊有檜木，統一規劃設計及重新再製後，供部分公共設施的裝飾使用，在老屋換新屋的過程中，將原有萬華區充滿歷史懷舊文化的精神得以傳承下去。

(工商 )