受惠疫情宅經濟助攻，頂級家電連鎖集雅社（2937）獲利、股利雙創高！8日公告董事會通過2020年全年合併營收28.86億元，年增21.31％；歸屬於母公司稅後淨利1.04億元，年增41.99％；每股稅後盈餘（EPS）為3.15元，也明顯高於前一年的2.22元。營收、獲利、EPS全數創下新高紀錄！

此外，集雅社董事會預計配發1.2元現金股利、1.15元股票股利，也是該公司上櫃以來最好的股利水準，且是上櫃來首度配發股票股利。

集雅社並公告，因應業務之發展及規劃，董事會決議授權董事長洽議取得不動產案，預計向花旗(台灣)商業銀行取得台北市松山區敦化段二小段538地號之不動產，惟目前尚未簽訂合約，交易金額尚未公布。

集雅社去年表現亮眼，主要是受惠疫情宅經濟。集雅社指出，2020年受疫情影響，不少企業把尾牙轉換成禮券，民眾出國旅遊基金轉換內需消費，帶動全台百貨業績上揚，使得全台百貨專櫃的集雅社繳出亮眼成績單，2021年將持續拓點，並強化電商通路搶市，預計今年起擴大多元品牌的小家電搶市。

(工商 )