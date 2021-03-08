泰國去年爆發對王室權威與軍政府統治提出前所未見挑戰的抗爭運動，檢方今天起訴18名參與反政府集會的民運人士，不過民運領袖表示，不擔心恐會面臨牢獄之災，抗爭將繼續下去。

去年由青年領導的抗議運動要求現任總理、前軍政府領導人帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台，並訴求改革大權在握的泰國王室，打破泰國長久以來實施「冒犯君主法」（lese majeste law）下的禁忌。

被起訴的包括3名知名民運領袖，他們被控在去年9 月反政府集會期間煽動叛亂及冒犯泰王，當時數以萬計參與抗議的群眾要求王室改革。

至於其他15名抗爭者將因煽動叛亂與違反公眾集會禁令面臨審判。

檢察總長辦公室副發言人倉猜（Chanchai Chalanonniwat）告訴記者：「掌握充分證據證明被告的犯行。」

若法院不准交保，這18人可能在今天稍晚被關押，直到他們受審。

泰國冒犯君主法禁止批評或侮辱王室，而每項罪名最高可處15年有期徒刑。

被控觸犯冒犯君主法的學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）表示，對於可能面臨的牢獄之災，他領導的民運團體並不擔心。

他說：「我不太擔心，我們先前的活動只是開端，就算沒有我們還是會繼續下去。」

根據泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）指出，自去年11月至今，已有63人被指控觸犯冒犯君主法。

(中央社)