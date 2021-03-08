苗栗縣有4家銀級環保標章旅館，苗栗縣長徐耀昌8日參觀F HOTEL 三義館節能減碳及各項環保措施，歡迎遊客入住體驗深度綠色旅遊。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府環境保護局輔導旅宿業者通過環保署認證，成為「環保標章旅館」，提供全台遊客友善環境且舒適滿意的住宿空間，8日苗栗縣長徐耀昌走訪銀級環保標章旅館，參觀節能減碳及各項環保措施，推廣苗栗深度綠色旅遊。

苗栗縣環保局長陳華盛指出，全國有60家取得環保標章認證旅館，區分為金、銀、銅3等級，苗栗縣計有4家銀級環保標章旅館，分別是觀霧山莊、伽芝萊、泰安觀止及F HOTEL三義館，環保局與文化觀光局將持續輔導業者參與並取得認證，讓苗栗成為重視環保的指標縣市。

8日F HOTEL三義館的管理部協理戴漢璋簡報指出，去年取得環保署銀級環保標章認證，不提供1次性紙杯等用品，燈具採LED省電燈泡，房間床上有環保卡提示遊客非必要不洗床單，浴室安裝節水30％的衛浴設施，提供3合1沐浴乳，餐廳採用在地食材，減少運送耗費資源，另免費提供自行車讓客人參觀鄰近景點，感受慢城的風情民俗，響應綠色環保生活的遊客，還可享有環保集點電子優惠方案。

徐耀昌肯定旅館業者在環境保護的用心之外，並表示，三義是國際雙慢城之一，民眾在體驗慢食、慢遊、慢活的同時，鄰近還有西湖渡假村及火炎山生態教育館等環境教育場域，舊山線有全國獨一無二的鐵道自行車，歡迎民眾到苗栗規畫深度綠色旅遊，入住友善環境的環保標章旅館，響應綠色環保生活，食宿品質有保障。

(中時 )