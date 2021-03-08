科技類股近期漲多回檔，連帶波及金融科技族群。以富時客製化金融科技指數為例，已觸抵季線附近。投信法人認為，金融科技產業中長期趨勢明確，股價拉回整理後，都能反彈再創新高，因此建議投資人把握短期逢低布局機會，加碼進場。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，美債殖利率陡升，引發股市投資人恐慌，逢高出脫科技類股，金融科技產業也不例外。以富時客製化金融科技指數為例，自本波高點以來，已修正6％，近日觸抵季線大關。

若觀察過去走勢，共有5次明顯跌破季線，平均約2.6個月即反彈收復季線，期間平均跌幅約6.2％，但隨後即震盪走高。在後一個月平均上漲5.9％，後三個月平均漲幅12.6％，後1年，平均漲幅更拉大到28.6％。

唐祖蔭認為，金融科技中長期趨勢明確，投資熱潮不斷，因此股價跌落中期均線後，在基本面、資金面拉抬下，都有機會震盪向上再創新高。

尤其，新冠疫情爆發後，宅經濟需求發酵，助長金融科技投資熱潮。專業諮詢服務機構KPMG調查，去年全球金融科技投資總額達1,050億美元，為歷年第三高，而且下半年投資金額達719億美元，較上半年成長超過一倍，預期今年仍將保持強勁的增長態勢。

唐祖蔭分析，疫情促使消費活動、企業服務大量轉向數位平台，帶動電子商務、數位支付和金融資安需求湧現，各種併購交易、風險投資、私募股權投資人，紛紛將目標瞄準金融科技產業。短期股價回檔，正好提供逢低布局機會，投資人應把握良機，加碼進場卡位。

(工商 )