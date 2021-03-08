年後百貨市場出現三窮（3月）、四絕（4月）的消費淡季，為了刺激民眾的消費慾望，台中百貨購物節大戰即將開戰！包括「中友29週年慶」、大遠百「美麗購物節」、廣三SOGO「全館感謝祭」，不約而同3/11起預購活動搶先開跑，為母親節檔期提前暖身，整檔業績目標看旺增長一成以上。

2020年全球籠罩在肺炎疫情中，在線上購物助攻下，中友購物網2020年營業額大幅激增42％；趁勝追擊，中友29週年慶推出線上萬元折價券及全站免運，更一口氣推出超過3萬件百貨商品與實體百貨同步販售，線上線下同步享有優惠。中友購物網2021年業績目標可望翻倍成長、上看6,500萬元。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，去年中友28週年慶受到疫情影響，消費者大大降低入店意願，因此線上購物成為熱門選項，今年疫情已恢復趨穩狀態，由今年前二月中友營收年成長11.8％來看，消費者入店逛街的意願明顯大增。

簡聰政強調，中友百貨29週年慶祭出多重優惠，推出滿仟送佰、大獎狂歡抽、中友會員獨享禮、化妝品小家電滿額再加碼、以及中友購物網推出全站免運、登入就送萬元折價券及餐點預定外帶服務等等，滿足消費者的購物需求；此外，針對2F、5F賣場改裝全新開幕，活動期間於2F及5F消費滿額可再加碼獲贈精美好禮，夏天最受歡迎的氣泡水機及時尚無線耳機都在禮物之列！

中友29週年慶3/11開放全面預購，首波活動到4/21，大手筆投入1.8億元促銷預算，最高回饋率高達23％；3/11~4/7推出滿仟送佰、4/8~4/21推出家族點數3倍送。中友29週年慶整檔業績目標將挑戰15.44億元，年增9.14％。

中友百貨表示，今年會員禮特別與美國知名運動品牌SKECHERS聯名開發四波極具設計感的實用好禮，只要持中友APP或中友家族卡單筆消費滿1,299元即可兌換1份；除全館推出滿仟送佰活動，另再推出大獎狂歡抽活動，獎品包括品牌空氣清淨機、按摩椅、掃地機器人，還有最新的APPLE HomePod/HomePod mini，以及價值近15萬元的OsimV手天王按摩椅！

(工商 )