大陸廣西一名結婚1年的劉姓人妻，因為婚後肚皮一直沒動靜，赴醫檢查結果被醫生告知，可能終生不孕，胞妹得知後竟主動找上黃姓姊夫說：「姊姊不能生，我跟你生」，黃男就這樣爽吃了姊妹丼，不料3年後劇情大逆轉，懷孕的人是劉女，妹妹反而不能生，還向姊夫提告求償「青春損失費」20萬人民幣（新台幣90萬元）。

據《廣西廣播電視台》報導，黃男經由介紹，結識在中學擔任語文老師的劉女，2人相戀後結婚，可是劉女的妹妹也很喜歡黃男，一直主動找話題與黃男聊天，直到姊姊婚後可能終生無法懷孕，終於讓她有機會「橫刀奪愛」。

黃男與劉女婚後1年一直未懷孕上，劉女到醫院檢查，醫生卻告訴她患了一種婦女病，有可能終生不孕。劉女的妹妹得知後，第2天便主動跟姊夫說：「你跟我姊生不了孩子，我來跟你生。」，自此，就與姊夫發生不倫戀，直到劉女某天提早下班目睹2人滾床單，姦情才曝光。

黃男被妻子發現爽吃姊妹丼之後，開始疏遠小姨子，3年後，劉女被檢查出懷孕，黃男決定與小姨子結束這段不正常關係，劉女的妹妹不滿白白浪費3年青春，就向黃男提告索賠20萬人民幣「青春損失費」。

黃男覺得兩人發生關係長達3年，便答應賠償，還當場寫了協議書，可是當小姨子拿著協議書找姊姊要錢時，卻被姊姊一口回絕。最終訴諸法律，惟法官以劉女妹妹是第三者為由，判決賠協議書無效，黃男免賠。

(中時新聞網)