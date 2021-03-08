雲林縣沿海3鄉鎮農地重劃區農水路老舊失修，雲林縣長張麗善（右二）會勘編列逾800萬元經費進行改善。（張朝欣攝）

雲林縣沿海北港、水林、口湖3鄉鎮農地重劃區內農水路老舊破損，嚴重影響農民耕作，縣長張麗善8日率相關局處人員會勘，部分農水路已有40餘年歷史，農民車輛通行、取水排水受影響，因此將編列800餘萬元進行改善，讓農民安心、放心從事農作。

口湖鄉下崙農地重劃區、水林鄉春牛埔東、蔦松（三）農地重劃區、北港鎮後溝子（一）分別於1977年、1980年、2003年及1999年辦理重劃，重劃面積分別為373、1264、350、239公頃，其農水路因長期使用致毀損不堪，造成農民使用困難並有安全之虞。

張麗善表示，此次將改善口湖鄉下崙農地重劃區農路140公尺、給水溝130公尺，經費171萬元；水林鄉春牛埔（東）農地重劃區排水溝310公尺、耕作版橋16座，經費124萬元；水林鄉蔦松（三）農地重劃區農路385公尺，經費135萬元；北港鎮後溝子（一）農地重劃區農路1040公尺，經費375萬元。

下崙地區民眾反映，下崙農地重劃區下崙段的農路，除了是農民必經之路，也是家長載送孩子上下學的通路，但有數處大彎道相當危險，對此張麗善回應，雖然目前財源不足，但縣府會想辦法編列預算徵收土地，將道路截彎取直，確保民眾行車安全。

縣地政處處長黃凱達表示，3鄉鎮農水路改善工程總經費計805萬元，以維護用路人安全及灌溉便利、排水順暢，縣府除自行籌措經費外，亦積極向中央機關爭取經費，希望營造良好的耕作環境，幫助農民種出更多優質農產品。

(中時 )