由於藻礁公投順利成案，影響天然氣第三接收站存廢，甚至會讓中火燃煤將增，補用電缺口。經濟部8日強調，政府減碳方向皆維持一致，增加天然氣使用就是在減碳；為達成減煤的目的、並滿足用電需求，在再生能源優先使用之政策前提下，須提高燃氣發電；若天然氣供應不足，就只能提高燃煤發電，這只計算電力供給給大家看，絕非恐嚇人民。

因應國內的投資力度持續加大下，用電需求勢必增加，現行依能源轉型政策目標，經濟部積極推動再生能源及低碳燃氣機組設置，定期滾動檢討電力供給需求變化情形。而在天然氣供應上，近年來為了確保燃氣機組氣源穩定，須擴增接收站及輸儲設備，並持續分散天然氣進口來源及提升安全存量，目前各項計畫均正進行中，確保天然氣穩定供應。

經濟部指出，考量北部未來在核二廠及協和電廠皆屆齡除役下，一年將減少216億度電力供應，而大潭電廠新增加之7~9號機組預估年發電量約193億度，即為替代除役的機組。如果三接真的無法如期供氣，大潭7號機勉強可用台中接收站的氣源供氣，但是8、9號機組則無氣可供發電，還是會短少約137億度電，且在再生能源發電優先使用下，只能提高尚有餘裕之燃煤機組發電量作為因應。

經濟部說，政府減碳方向皆維持一致，增加天然氣即是在減碳，天然氣第三接收站的設置，是環保與環保的對話，希望在減空汙減碳跟生態保護兩個價值上，能夠取得平衡，經濟部真的不樂見減煤的努力走回頭路。未來無論機組商轉排程、氣源供應，政府均會定期滾動檢討需求變化情形，在兼顧環境保護與專業技術的考量下，選擇最佳最可行的方法。

(工商 )