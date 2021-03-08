遊戲股王鈊象（3293）8日公告2月自結損益，單月營業淨利4.49億元，較去年同期增加三成，也較上月增加4.1％。單月稅前淨利4.28億元，稅前EPS達6.06元，優於上月的5.81元，也優於去年同期4.61元。2月適逢農曆新年假期，加上網路遊戲、商用機台遊戲業績成長，拉抬整體營收獲利表現。鈊象指出，以產品組合來看，目前網路遊戲、商用遊戲機營收占比分別為91％與9％。

鈊象先前已公告2月營收達9.2億元，年增46.3％、月增9.1％，是鈊象首度單月營收站上9億元大關。鈊象今年前兩個月自結稅前EPS達11.87，表現亮眼。

展望2021年，鈊象仍以旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務將是2021年營運主力，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向。

而美國授權業務目前則是穩定在美國3大州營運，目前也在積極洽談合適的代理商，期望能在其他州拓展營運。法人認為，隨著美國近期開放其他州線上博奕，長遠來說，對鈊象將會是正向幫助。

在商用機台部分，今年鈊象商用機台將陸續在4月、5月推出兩款知名IP的產品，分別瞄準兒童以及青少年族群。法人表示，鈊象今年持續推出新平台並拓展海外市場營運為重心，將有助於線上遊戲營收持續成長，加上商用機台營運回溫，樂觀看待鈊象2021年全年營運表現。

(工商 )