大陸股市近期震盪，投信法人指出，近期陸股估值往下，但獲利成長往上，整理後投資價值逐步浮現。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，過去一段時間陸股高估值類股的股價反應了非常樂觀的預期，當遇到流動性等外部風吹草動時，部分樂觀預期籌碼出現鬆動，先前較為強勢股票出現了較大幅度調整，近期美債上升過快影響，使高估值類股承壓，但整體來看，近期陸股估值往下，但獲利成長往上，整理後投資價值逐步浮現。

從政策面來看，兩會的貨幣政策符合預期，以穩健的態度在經濟復甦及防範風險之間取得平衡，貨幣供給及社融數量會跟整體槓桿率及匯率搭配，維持基本穩定，降低貨幣政策急速轉向的疑慮。

在擴大內需部分，透過健全城鄉流通系統，穩定汽車、家電等商品消費，並發展服務型消費，來促進和完善雙循環格局，激發內部消費活力，因此相關大消費產業將會持續受惠政策紅利，可分批布局。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，3月4日及3月5日兩會召開，貨幣政策符合預期，其中3月5日發布的政府工作報告整體基調符合預期，報告中再次強調碳中和目標及科技創新。另外，2021年GDP增速目標定為6％以上，更多在於為經濟增長提供底線指引，並不意味著政策會大幅收緊，預計今年國內政策利率不會上調，有助於陸股緩漲行情。

此外，大陸製造業經歷了自2011年以來漫長的下降過程，產能本來就已出清，加上此次外需的共振，有可能開啟新的資本開支周期。經濟的超預期，會帶來相應的投資機會和投資風險。

(工商 )