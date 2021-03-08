上個月美國國務院亦表示已向中國政府提出抗議，因為一些外交官被迫接受肛拭子檢測，但中國官員否認此事。（圖／微博）

作為遏制新冠病毒的措施之一，中國要求一些來自海外的旅客接受侵入性肛拭子檢測，其中包括執行公務的外交官員，此舉讓許多外國政府震驚，也激怒了一些外國旅客。大陸外交部發言人對此回應稱，對相關防疫措施將進行「科學動態調整」。

據《紐約時報》報導，日本官員上周表示，由於一些已經接受肛拭子檢測的人抱怨此舉帶來「心理壓力」，日本已正式要求中國豁免日本公民接受肛拭子檢測。此外，上個月美國國務院亦表示已向中國政府提出抗議，因為一些外交官被迫接受肛拭子檢測，但中國官員否認此事。

報導說，目前不清楚有多少外籍人士已經在大陸官方要求下進行肛拭子檢測，有關哪些人需要這種檢測方式的規定也模糊不清。陸媒指出，一些前往北京和上海等城市的外來旅客被要求接受肛拭子檢測，但要求做這種檢測，可能會因遊客是否被視為高危人群而有所不同。

大陸專家表示，病毒在肛門的存活時間可能比在呼吸道的存活時間長，而肛門的樣本可以防止假陰性。

上海復旦大學傳染病專家盧洪洲對媒體表示，鼻拭子或咽拭子可能會造成「不適反應」，致使樣本不合格。他承認，糞便取樣可以代替肛拭子，以防止類似的不適。

包括大陸在內的許多專家對採集肛門樣本的必要性提出了質疑。陸媒引述另一位專家楊占秋的話說，鼻咽拭子仍然是最有效的，因為病毒是通過呼吸道感染的。香港大學公共衛生教授考林(Benjamin Cowling)受訪時表示，即使有人的肛門分泌物檢測呈陽性，但呼吸系統分泌物可能不是陽性，如此一來他的傳染性可能不會很大。「檢測攜帶病毒的人主要目的是阻止傳播，如果有人感染病毒卻不會傳染給其他人，就不需要檢測這個人。」

大陸外交部發言人上周表示，將「科學動態調整」相關防疫措施。考林教授表示，他不知道現有政策背後的科學依據是什麼，「我推測可能有些證據導致了這個決定，但我還沒有看到這些證據」。

(中時新聞網)