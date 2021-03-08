為了因應年後轉職潮，協助縣內求職、轉職的勞工朋友能順利就業，彰化縣政府規劃5場大型就業博覽會，陸續於13日在南郭國小、5月15日在員林國小、7月10日在和美實驗學校

、9月4日在員林國小及11月6日在南郭國小舉辦，總共有11家上市櫃公司，每場次均提供1000多個就業機會。

彰化縣長王惠美表示，縣府勞工處辦理徵才，也辦理許多職業訓練與相關課程，歡迎要找工作的年輕朋友們洽詢，此外，青年創業獎勵補助，針對18至45歲的青年朋友，只要上滿30小時的創業課程，就可以寫提案，最高補助經費30萬元，還有，青年住宅政策的推動，首次規劃在伸港鄉，希望年輕人能安心成家，在彰化這塊土地好好努力。

副縣長林田富說，每年農曆過年後就是勞工轉職及企業公司招攬人才的旺季，縣府辦理很多大小型的就業博覽會協助縣內所有勞工朋友找到好工作，也協助縣內廠商找到更多優秀人才，歡迎彰化縣求職的朋友以及有需求的廠商來參加，藉由這個平台創造多贏。

勞工處表示，首場就業博覽會13在南郭國小辦理登場，計有60家廠商參與徵才，提供1000個以上工作機會，包含11家上市上櫃公司及照顧服務產業近200個職缺外，今年度亦規劃主題特色，包含免費職涯諮詢、開辦37班17種類別技能培訓、彰化就業通平台在家也能找工作等。

(中時 )